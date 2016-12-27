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В Прикамье Дед Мороз отмутузил Снегурочку17 января в 15:29

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Признав в ней ведьму.

В минувшие праздники в Чайковском Снегурочка попала под горячую руку нетрезвого Деда Мороза. Женщина захотела поздравить родных с Новым годом и предложила знакомому вместе преобразиться в зимнего волшебника и его внучку, мужчина согласился.

Но 4 января Дед Мороз перебрал и набросился на Снегурочку с кулаками. "Мы были у меня в квартире. Неожиданно у него начались какие-то галлюцинации, он кричал, что я - ведьма, и меня нужно уничтожить", - цитирует "Pro Город" пострадавшую.

Женщина получила травму головного мозга, тупую травму живота, ушиб почки. Полиция проводит проверку, передает "Уралинформбюро".

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