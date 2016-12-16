Пострадали пассажиры.

Днем 17 января 2017 года в Кургане на проспекте Конституции возле завода "Синтез" столкнулись два ПАЗа 308-го маршрута, передает "Уралинформбюро". Снимки с места происшествия выложили пользователи соцсетей.

По данным очевидцев, водитель ПАЗа, обгоняя попутный автобус, вылетел под встречный ПАЗ, резко затормозил, и его развернуло из-за гололеда. В ДТП пострадали пассажиры - их число уточняется.

"Давно пора лицензию на перевозку забрать. Без этого "Автолайта" ни одна авария не обходится. Сейчас пострадавшим опять деньги будут предлагать, лишь бы никуда заявления не писали", - комментируют интернет-пользователи.

В отделении пропаганды ГИБДД по Кургану получить оперативный комментарий не удалось.