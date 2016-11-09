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На беременную екатеринбурженку с сыном рухнула глыба льда17 января в 16:45

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Сошедшая с крыши.

17 января 2017 года в Екатеринбурге с крыши дома на Шмидта, 72 на беременную женщину с сыном обрушилась ледяная глыба. Горожанку увезли в больницу. Ее состояние не уточняется. Мальчик не пострадал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по данному факту проводится проверка.

В УК "Стандарт", на балансе которой находится дом, корреспонденту агентства пояснили, что к ним не поступало информации о случившемся. В управляющей компании заверяют, что кровля дома была почищена.

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