Сошедшая с крыши.

17 января 2017 года в Екатеринбурге с крыши дома на Шмидта, 72 на беременную женщину с сыном обрушилась ледяная глыба. Горожанку увезли в больницу. Ее состояние не уточняется. Мальчик не пострадал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по данному факту проводится проверка.

В УК "Стандарт", на балансе которой находится дом, корреспонденту агентства пояснили, что к ним не поступало информации о случившемся. В управляющей компании заверяют, что кровля дома была почищена.