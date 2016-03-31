Голый пермяк сбежал из горящей квартиры 17 января в 17:17
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Через окно.
Утром 17 января в поселке Звездный в доме №10 по улице Школьной вспыхнула квартира на первом этаже. Прибывшие пожарные никого в помещении не обнаружили.
Едкого дыма надышались жильцы второго этажа - один мужчина скончался до приезда скорой, трое госпитализированы. По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, еще 20 человек с третьего и четвертого этажей эвакуировали через окна с помощью автолестницы, передает "Уралинформбюро".
Первая медпомощь потребовалась и собаке спасенной из горящей квартиры - ей сделали искусственное дыхание.
Между тем очевидцы происшествия видели, как голый мужчина выпрыгнул из окна квартиры на первом этаже и пустился наутек, когда начался пожар, пишет "Местное время".
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