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Голый пермяк сбежал из горящей квартиры 17 января в 17:17

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Через окно.

Утром 17 января в поселке Звездный в доме №10 по улице Школьной вспыхнула квартира на первом этаже. Прибывшие пожарные никого в помещении не обнаружили.

Едкого дыма надышались жильцы второго этажа - один мужчина скончался до приезда скорой, трое госпитализированы. По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, еще 20 человек с третьего и четвертого этажей эвакуировали через окна с помощью автолестницы, передает "Уралинформбюро".

Первая медпомощь потребовалась и собаке спасенной из горящей квартиры - ей сделали искусственное дыхание.

Между тем очевидцы происшествия видели, как голый мужчина выпрыгнул из окна квартиры на первом этаже и пустился наутек, когда начался пожар, пишет "Местное время".

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