Там ни пройти ни проехать.

В ночь на 17 января 2017 года в Тюмени затопило улицу Ставропольскую между домами №11 и №13. Снимки с места происшествия выложили пользователи соцсетей.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала", дорога превратилась в реку из-за порыва водовода. Восстановительные работы на поврежденном участке ведутся с раннего утра.

"Изначально под отключение попали 3 дома. Мы выполнили все необходимые переключения, и сейчас без ХВС остается 1 дом. По графику, ремонт должен завершиться к 10.00 18 января. Наледь мы планируем почистить сегодня", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что для жителей многоквартирника организован подвоз воды.