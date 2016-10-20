В Тюмени затопило улицу Ставропольскую17 января в 17:41
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Там ни пройти ни проехать.
В ночь на 17 января 2017 года в Тюмени затопило улицу Ставропольскую между домами №11 и №13. Снимки с места происшествия выложили пользователи соцсетей.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Водоканала", дорога превратилась в реку из-за порыва водовода. Восстановительные работы на поврежденном участке ведутся с раннего утра.
"Изначально под отключение попали 3 дома. Мы выполнили все необходимые переключения, и сейчас без ХВС остается 1 дом. По графику, ремонт должен завершиться к 10.00 18 января. Наледь мы планируем почистить сегодня", - пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что для жителей многоквартирника организован подвоз воды.
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