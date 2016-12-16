Пострадавших нет.

Вечером 17 января 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Блюхера – Шоферов сгорел деревянный павильон, где раньше размещался автосервис, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, при пожаре никто не пострадал. На место выезжали 2 пожарных машины и 5 человек личного состава.