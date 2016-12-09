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На ММК найдены трое погибших от угарного газа17 января в 18:49

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Их личности устанавливаются.

В Магнитогорске проводится проверка по факту смерти трех мужчин на территории ОАО "ММК".

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Челябинской области, тела погибших обнаружены днем 17 января 2016 года в одном из доменных цехов. Их личности пока не установлены. Представитель ММК подтвердил агентству эту информацию, уточнив место происшествия - газоопасный участок доменной печи.

По предварительным данным следствия, причиной трагедии стало отравление угарным газом. Обстоятельства ЧП выясняются.

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