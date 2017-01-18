На их борту было более 150 пассажиров.

Днем 17 января в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия столкнулись два лайнера, передает "Уралинформбюро". Как сообщают очевидцы в соцсетях, самолет American Airlines стоял у ангарных ворот - в этот момент его задело буксируемое воздушное судно American Eagle. У лайнеров есть повреждения.

В салоне одного из самолетов находилось около 100 человек, другого - более 50. Обошлось без пострадавших, пассажиров пересадили на другие рейсы. Из-за инцидента сбилось расписание аэропорта.