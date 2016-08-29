Boeing из Бангкока не долетел до ЕкатеринбургаСегодня в 08:33
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Из-за беременной пассажирки.
17 января 2017 года в 20.50 в Перми вынужденно приземлился Boeing 767-300 авиакомпании Pegas Fly, летевший из Бангкока в Екатеринбург. На борту стало плохо беременной женщине - для нее пришлось вызывать бригаду медиков.
Как пишет в соцсетях артист шоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, летевший этим же рейсом, в 00.29 из аэропорта Большое Савино судно почему-то отправили в южноуральскую столицу. "Сели в Челябинске... 16 часов в самолете... дальше точно на машине", - прокомментировал он. Скорее всего, лайнер в Екатеринбург не пустил туман.
По данным онлайн-табло Кольцово, где задерживается более 20 рейсов, прибытие самолета из Баландино в столицу Урала ожидается сегодня в 14.30, передает "Уралинформбюро".
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