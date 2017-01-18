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В Екатеринбурге при пожаре пострадал рабочийСегодня в 09:41

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Горела квартира в пятиэтажке.

В ночь на 18 января 2017 года в екатеринбургском микрорайоне Кольцово на улице Испытателей полыхала квартира в пятиэтажке.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 4.36. На 5 квадратных метрах горел строительный мусор. На месте работали 3 единицы техники и 9 человек. Полностью пожар был потушен в 5.48.

При пожаре пострадал мужчина. По словам соседей, это рабочий, который делал ремонт в квартире. Он отравился угарным газом.

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