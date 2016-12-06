На трассе Кунгур - Соликамск в лобовом ДТП погибла женщинаСегодня в 10:08
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Еще один человек пострадал.
Днем 17 января 2017 года на 134 километре трассы Кунгур - Соликамск лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и "Газель".
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, водитель легковушки не справился с управлением, и авто занесло на встречку.
Пассажирка Chevrolet Niva скончалась на месте, водителя госпитализировали.
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