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На трассе Кунгур - Соликамск в лобовом ДТП погибла женщинаСегодня в 10:08

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Еще один человек пострадал.

Днем 17 января 2017 года на 134 километре трассы Кунгур - Соликамск лоб в лоб столкнулись Chevrolet Niva и "Газель".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, водитель легковушки не справился с управлением, и авто занесло на встречку.

Пассажирка Chevrolet Niva скончалась на месте, водителя госпитализировали.

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