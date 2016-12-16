В Екатеринбурге на стройке "Ленты" прогремел взрывСегодня в 10:50
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Пострадали двое рабочих.
18 января 2017 года около 10.00 в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, 6 прогремел взрыв. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщают горожане.
"Территория строящегося магазина "Лента". Приехали 2 реанимации, пожарная машина и 2 машины ментов", - пишут очевидцы (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Сообщение об инциденте поступило в полицию в 9.52, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. На стройке торгового центра во время сварочных работ взорвался газовый баллон.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организована проверка. Опрашиваются очевидцы и представители строительной организации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
В региональной прокуратуре добавили, что серьезно пострадали двое рабочих. Сейчас их в тяжелом состоянии везут в больницу.
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