Пострадали двое рабочих.

18 января 2017 года около 10.00 в Екатеринбурге на улице Машиностроителей, 6 прогремел взрыв. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщают горожане.

"Территория строящегося магазина "Лента". Приехали 2 реанимации, пожарная машина и 2 машины ментов", - пишут очевидцы (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 9.52, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. На стройке торгового центра во время сварочных работ взорвался газовый баллон.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организована проверка. Опрашиваются очевидцы и представители строительной организации, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В региональной прокуратуре добавили, что серьезно пострадали двое рабочих. Сейчас их в тяжелом состоянии везут в больницу.