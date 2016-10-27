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Пышминскую школу затопило с чердакаСегодня в 12:01

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Детей отправили на каникулы.

Всех учеников школы №22 Верхней Пышмы 17 января распустили на внеплановые каникулы – на чердаке лопнула труба отопления. Кипятком залило центральную лестницу до первого этажа и несколько классов, в некоторых кабинетах отвалилась намокшая штукатурка. Пострадавших нет, сообщили "Уралинформбюро" в горадминистрации.

В трехэтажном здании срочно вырубили электричество и тепло. Устранив аварию, отопление вернули в тот же вечер. Свет дали утром 18 января. Вопрос с просушкой и ремонтом помещений решается.

Поступившую в СМИ информацию о рухнувшей крыше в мэрии не подтверждают.

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