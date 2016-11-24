На Южном Урале пьяного водителя автобуса поймали на встречкеСегодня в 12:54
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Его уже лишали прав.
Утром 17 января 2017 года южноуральские автоинспекторы задержали пьяного водителя микроавтобуса, ехавшего из Аши в Челябинск. Renault Master с пассажирами остановили на 1798 километре федеральной трассы М5 "Урал" (Чебаркульский район).
38-летний водитель пояснил, что накануне в 23.00 получил путевой лист, прошел предрейсовый и медицинский осмотр. После этого он выпил водки в кафе и отправился домой спать. В 2.30 мужчина забрал с парковки автобус, посадил шестерых пассажиров и выехал в рейс, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В отношении водителя заведено административное дело. Как выяснилось, мужчина 43 раза привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в том числе ранее его лишали прав за выезд на встречку.
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