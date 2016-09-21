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В Тюмени ВАЗ "споткнулся" о пешехода на "зебре"Сегодня в 13:17

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Инцидент попал на видео.

Ролик о наезде на мужчину на пешеходном переходе по улице Харьковской в Тюмени появился на YouTube. ДТП случилось днем 16 января 2017 года.

На записи видно, что правый ряд машин остановился перед "зеброй", по которой идет пешеход. Водитель ехавшей по левому ряду "четверки" тоже ударил по тормозам, но на скользкой дороге машина пошла юзом. Виляя из стороны в сторону, ВАЗ задел мужчину, объехал его и замедлил ход только за переходом, передает "Уралинформбюро".

По счастливой случайности обошлось без серьезных последствий. И пешеход, и автолюбитель продолжили свой путь.

"Родился в рубашке" - озаглавил автор ролика видео.

Видео: Эдуард Малакян/Youtube.com

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