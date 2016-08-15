Есть погибший.

В Курганской области два электромонтажника упали с вышки, в которую врезался локомотив. Один из мужчин умер в реанимации, у второго перелом голени, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошел 16 января 2017 года около 10 утра на 240 километре Южно-Уральской железной дороги. Погибший и пострадавший – сотрудники Шадринской дистанции электроснабжения.

Обстоятельства ЧП выясняет доследственная проверка.