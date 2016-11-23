И двое взрослых.

Днем 17 января 2017 года в Челябинске на улице Морской столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ-2108.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 27-летний водитель иномарки на перекрестке не уступил отечественной легковушке, которая двигалась по главной дороге.

Пострадали 22-летний водитель и два пассажира "восьмерки", в том числе 8-месячный мальчик.