В Тюмени иномарка сбила 8-летнего мальчикаСегодня в 15:18
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Который вышел из-за припаркованного авто.
Днем 17 января 2017 года в Тюмени на улице Пермякова водитель Kia сбил 8-летнего мальчика.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, ребенок вышел на дорогу из-за припаркованного автомобиля. Он получил ушибы.
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