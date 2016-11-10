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Снег "снес" крышу екатеринбургской остановкеСегодня в 17:06

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Соседняя держится из последних сил.

Днем 18 января 2017 года под тяжестью снега провалилась крыша на одном из павильонов трамвайной остановки "Ювелирная" на улице 8 Марта. Лист металлопрофиля сорвался с креплений и запросто мог бы снести голову стоящему рядом ребенку или взрослому. К счастью, обошлось без пострадавших, пишут в соцсети "ВКонтакте" очевидцы.

Фото: "[ТЕ] ТИПИЧНЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ"|"ВКонтакте"

Днем ранее глыба льда рухнула на беременную женщину с сыном возле дома №72 по улице Шмидта. Екатеринбурженку госпитализировали. Обслуживающая здание управляющая компания отчиталась о том, что снег с кровли был убран и как так вышло - непонятно, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбуржцам остается лишь уповать на собственную внимательность, вспоминая крылатую фразу из "Джентльменов удачи".

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