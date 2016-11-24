Пожар начался из-за замыкания электропроводки.

18 января 2017 года в Тюмени произошел пожар в строительном вагончике, расположенном на улице Орджоникидзе. Сообщение о возгорании поступило в 12.38, рассказали "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Тюменской области.

При осмотре места происшествия спасатели нашли труп мужчины. Личность погибшего устанавливается.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Следует отметить, что в ноябре 2016 года на стройплощадке птицефабрики под Тюменью заживо сгорели семь рабочих. Все они были гражданами Таджикистана.