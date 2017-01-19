В Италии туристов в отеле накрыло лавинойСегодня в 08:22
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Спасатели пытаются к ним добраться.
18 января в Италии снежная лавина накрыла отель Rigopiano di Farindola. Инцидент произошел в районе горного массива Гран-Сассо-д’Италия в провинции Абруццо, сообщает RaiNews24.
По предварительным данным, в здании находится 20 постояльцев и персонал. Их телефоны не отвечают. На месте работают спасатели, передает "Уралинформбюро".
Причиной схода лавины стало землетрясение в центральных регионах Италии. В целом было зафиксировано пять подземных толчков.
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