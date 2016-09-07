В Прикамье при взрыве на газопроводе пострадал рабочийСегодня в 08:54
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В причинах ЧП разбирается СКР.
В Прикамье проводится доследственная проверка по факту ЧП на газопроводе "Каменный лог - Пермь", где пострадал рабочий. Инцидент произошел 17 января 2017 года вблизи деревни Адищево Добрянского района, когда бригада ООО "УралПодводСтрой" выполняла подрядные работы по заказу ООО "Лукойл-Пермь".
"Во время монтажных работ произошло внезапное мгновенное расширение газа (микровзрыв). Находившийся в непосредственной близости монтажник получил травмы и ожоги", - сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью.
Пострадавшего госпитализировали в Добрянскую районную больницу. Устанавливаются причины произошедшего. Опрашиваются лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда в подрядной организации. Совместно со специалистами Ростехнадзора и инспекции труда изучается соответствующая документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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