На уроке.

В екатеринбургском лицее №3 на Щорса на голову первокласснице упала решетка от светильника. Ее осмотрели врачи скорой, которые сообщили о произошедшем в полицию.

Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел 17 января 2017 года во время урока математики.

Какие именно травмы получила первоклассница, не сообщается.