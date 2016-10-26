В екатеринбургском лицее на первоклассницу упал светильникСегодня в 09:17
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На уроке.
В екатеринбургском лицее №3 на Щорса на голову первокласснице упала решетка от светильника. Ее осмотрели врачи скорой, которые сообщили о произошедшем в полицию.
Как уточнили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, инцидент произошел 17 января 2017 года во время урока математики.
Какие именно травмы получила первоклассница, не сообщается.
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