Пермяк устроил погром и угрожал убить врачей скоройСегодня в 09:52
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Его сыну стало плохо в детсаду.
Пермские следователи проверяют информацию СМИ о нападении мужчины на подстанцию скорой помощи в Дзержинском районе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Прикамью.
18 января 2017 года пермяк ворвался на подстанцию и, угрожая убийством, стал требовать, чтобы медики немедленно поспешили на помощь его сыну. Как выяснилось, мальчику стало плохо в детском саду и мужчина, не дожидаясь скорой, сам побежал за врачами. По словам медиков, он вел себя неадекватно, напал на диспетчера, крушил все вокруг.
Выясняются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.
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