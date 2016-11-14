В Миассе грузовик задавил на "зебре" женщинуСегодня в 10:37
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Проводится проверка.
Днем 18 января 2017 года в Миассе на улице Пролетарской водитель грузовика "Урал" сбил 79-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по "зебре".
Как сообщила "Уралинформбюро" инспектор пропаганды горГИБДД Дарья Лунева, женщина скончалась на месте. Обстоятельства аварии выясняются.
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