Из-за короткого замыкания проводки.

Вечером 18 января 2017 года в Екатеринбурге произошло задымление в СИЗО №1. К зданию на Репина было стянуто несколько пожарных машин и скорая.

Как сообщила "Уралинформбюро" представитель свердловского ГУФСИН Дина Татаренкова, инцидент произошел в 21.30. На складе, где хранятся вещи заключенных, произошло замыкание проводки. Личный состав был поднят по тревоге.

Возгорания не было, никто не пострадал.