В екатеринбургское СИЗО-1 примчались пожарные и скораяСегодня в 11:05
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Из-за короткого замыкания проводки.
Вечером 18 января 2017 года в Екатеринбурге произошло задымление в СИЗО №1. К зданию на Репина было стянуто несколько пожарных машин и скорая.
Как сообщила "Уралинформбюро" представитель свердловского ГУФСИН Дина Татаренкова, инцидент произошел в 21.30. На складе, где хранятся вещи заключенных, произошло замыкание проводки. Личный состав был поднят по тревоге.
Возгорания не было, никто не пострадал.
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