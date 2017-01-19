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С сургутского бизнесмена трясли деньги от имени КадыроваСегодня в 11:50

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Глава Чечни в курсе.

Сургутский бизнесмен едва не отдал машину и деньги фонду Ахмата Кадырова. Мужчине позвонили злоумышленники и голосом главы Чечни Рамзана Кадырова предложили расстаться с имуществом. Об этом на своей странице в Instagram рассказал сам чеченский лидер, передает "Уралинформбюро".

"Он заявил, что кто-то звонит ему от моего имени и требует, чтобы отдал свою машину и деньги в РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Нас заинтересовала эта вопиющая информация, и злоумышленники нашлись. Ими оказались уроженцы Азамат-Юрта Гудермесского района Чечни. Оба живут в Сургуте", - написал Р.Кадыров.

Сами задержанные заявили, что всего лишь хотели пошутить над предпринимателем.

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