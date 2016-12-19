На Южном Урале фура влетела в КамАЗ - погибла женщинаСегодня в 11:39
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Водитель MAN не рассчитал скорость.
18 января 2017 года на 185 километре трассы Южноуральск - Магнитогорск (Агаповский район) столкнулись фура MAN и КамАЗ.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 53-летний водитель MAN не рассчитал скорость и врезался в попутный грузовик. 37-летняя пассажирка большегруза получила многочисленные травмы и скончалась до приезда скорой помощи.
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