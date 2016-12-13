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Вечером 18 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Титова сгорел павильон пункта микрозаймов "До зарплаты".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, сообщение поступило в 18.32. Огонь охватил 20 "квадратов". Повреждены кровля, утеплитель, потолок и внутренняя обшивка павильона.

На месте работали 2 единицы техники и 6 человек. Пожар был потушен за час. Пострадавших нет.