В центре Екатеринбурга трамвай протаранил легковушкуСегодня в 12:12
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Движение парализовано.
19 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Куйбышева у цирка столкнулись трамвай маршрута №21 и легковушка.
Как сообщили "Уралинформбюро" очевидцы, водитель иномарки поворачивал налево и угодил под колеса электротранспорта. Из-за аварии встало движение трамваев. Пострадавших нет.
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