Сироту забрала бабушка.

Жуткое происшествие случилось утром 18 января 2017 года в Челябинске. 6-летний мальчик обнаружил своих родителей мертвыми. Ребенок побежал за помощью на улицу - один из прохожих поднялся в квартиру и вызвал полицию.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, при осмотре тел 25-летней женщины и 29-летнего мужчины признаков криминальной смерти не найдено. В квартире обнаружены наркотические вещества и шприц.

Проводится доследственная проверка, назначены судмедэкспертизы.

Осиротевший мальчик передан бабушке.