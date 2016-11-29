6-летний челябинец нашел родителей мертвымиСегодня в 13:07
- Текст
Сироту забрала бабушка.
Жуткое происшествие случилось утром 18 января 2017 года в Челябинске. 6-летний мальчик обнаружил своих родителей мертвыми. Ребенок побежал за помощью на улицу - один из прохожих поднялся в квартиру и вызвал полицию.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, при осмотре тел 25-летней женщины и 29-летнего мужчины признаков криминальной смерти не найдено. В квартире обнаружены наркотические вещества и шприц.
Проводится доследственная проверка, назначены судмедэкспертизы.
Осиротевший мальчик передан бабушке.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиков
В ледовом городке.Сегодня в 19:01
Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуру
Отказавшись от старого регламента работы.Сегодня в 18:53
У 9-летнего челябинца в купели случился приступ
Одышки.Сегодня в 18:46
Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулы
В институте.Сегодня в 18:22
Прокуратура требует закрытия свалки в Верхней Пышме
И очистки земли.Сегодня в 18:14
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов
Удача улыбнулась.Сегодня в 18:12
В тюменских садах ввели карантин
По бешенству.Сегодня в 18:09
Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
В мэрию.Сегодня в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.Сегодня в 18:02
Под Первоуральском легковушка протаранила трактор
Погиб человек.Сегодня в 17:57
В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочка
И двое взрослых.Сегодня в 17:56
Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд
Для дачи показаний.Сегодня в 17:40
В Кургане санитара отправили за решетку за избиение пациента до смерти
На 7 лет.Сегодня в 17:38
В России упали цены на iPhone 7
Флагман стал дешевле.Сегодня в 17:31
По маршрутам транспортного бунта
Проехались члены Общественной палаты.
-
29 ноября 2016 в 14:59
В Челябинске супруги наторговали на "синтетике" 19,5 миллиона
И больше 20 лет колонии на двоих.31 октября 2016 в 17:14
В Челябинске по пути в наркологию пропал 14-летний сирота
Его ищут шестые сутки.13 октября 2016 в 11:04
В Челябинске нашли тела трех молодых людей
В квартире.06 сентября 2016 в 10:55
Челябинские родители требуют отставки сенатора от Южного Урала
За поддержку "закона шлепков".29 августа 2016 в 15:37
Челябинца отправили в колонию за гашиш вместо спортпитания
Который он купил через интернет.27 июля 2016 в 13:46
В Челябинске с третьего этажа упал полуторагодовалый мальчик
Его доставили в реанимацию.02 июня 2016 в 19:38
Челябинцы заработали на наркотиках "от Couture" 19 миллионов
Легализованных через "Киви Кошелек".05 мая 2016 в 18:58
В Ноябрьске на пепелище обнаружено тело 3-летнего ребенка
Во время пожара он забился под кровать.14 марта 2016 в 11:12
В Челябинске прохожие наткнулись на труп мужчины
Погибший был наркоманом.26 февраля 2016 в 12:10
78-летняя челябинка расчленила внука
Покончившего с собой.
Главные новости
- Сегодня в 18:09Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
- Сегодня в 17:31По маршрутам транспортного бунта
- Сегодня в 16:48Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги
- Сегодня в 16:21Беспартийный Первоуральск
- Сегодня в 16:15"Брусника" с горчинкой
Аналитика
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.