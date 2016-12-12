На станции Ноябрьск-2.

Днем 18 января 2017 года на станции Ноябрьск-2 грузовой состав отрезал мужчине ногу. Пострадавший пытался перебраться через сцепку вагонов во время движения поезда, но не удержался и упал под колеса, пишут региональные СМИ.

С травматической ампутацией левой ноги ниже колена мужчину доставили в Ноябрьскую городскую больницу.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело по ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), передает "Уралинформбюро".