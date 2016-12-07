В Прикамье столкнулись УАЗ и иномарка - есть погибшиеСегодня в 13:34
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В "буханке" ехали рабочие.
Утром 19 января 2017 года на трассе Березники - Пермь лоб в лоб столкнулись УАЗ и Chevrolet Niva.
"Между Романово и Челвой ДТП уазик типа буханки и иномарка. Есть погибшие. Проезжали мимо в 11 утра", - пишут в соцсети "ВКонтакте" очевидцы (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Получить оперативный комментарий в краевом УГИБДД "Уралинформбюро" не удалось. По данным местных СМИ, УАЗ перевозил рабочих одного из предприятий. Он полностью сгорел. Погиб один человек, количество пострадавших уточняется.
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