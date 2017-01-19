Предполагают следователи.

На Ямале проводится доследственная проверка по факту вынужденной посадки вертолета Ми-8Т авиакомпании "ЮТэйр-Вертолетные услуги".

Инцидент произошел 17 января 2017 года. Воздушное судно направлялось из ямальского аэропорта Мыс Каменный в поселок Новый Порт. По предварительным данным, при взлете у вертолета произошел подлом передней стойки шасси, и командир принял решение о посадке. Никто из 14 пассажиров и 3 членов экипажа не пострадал. Пассажиры были отправлены в Новый Порт следующим рейсом авиакомпании, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.