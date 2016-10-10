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Свердловчанин погиб под колесами своей машиныСегодня в 15:56

  • Текст

Доверив руль пьяному товарищу.

В Шалинском городском округе 42-летний владелец Mitsubishi погиб под колесами собственного автомобиля.

В ночь на 19 января 2017 года несколько рабочих предприятия, занимающегося вывозкой древесины в лесничестве, отмечали праздник, выпивая и купаясь в проруби. Утром они выехали на лесную дорогу, машина забуксовала. Автовладелец попросил коллегу сесть за руль, а сам встал позади машины. При развороте водитель наехал на товарища. Тот погиб на месте.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, сидевший за рулем мужчина был пьян.

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