Свердловчанин погиб под колесами своей машиныСегодня в 15:56
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Доверив руль пьяному товарищу.
В Шалинском городском округе 42-летний владелец Mitsubishi погиб под колесами собственного автомобиля.
В ночь на 19 января 2017 года несколько рабочих предприятия, занимающегося вывозкой древесины в лесничестве, отмечали праздник, выпивая и купаясь в проруби. Утром они выехали на лесную дорогу, машина забуксовала. Автовладелец попросил коллегу сесть за руль, а сам встал позади машины. При развороте водитель наехал на товарища. Тот погиб на месте.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, сидевший за рулем мужчина был пьян.
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