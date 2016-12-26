В Челябинске иномарка переехала мужчинуСегодня в 16:13
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На "зебре".
18 января 2017 года в Челябинске на перекрестке улицы Радонежской и Свердловского тракта Hyundai Solaris сбил 81-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре".
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД, пенсионер скончался на месте. Обстоятельства аварии выясняются.
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