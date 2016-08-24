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В накрытом лавиной итальянском отеле сняли видеоСегодня в 16:40

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Под завалами погибли 30 человек.

В Сети появилось видео из попавшего под лавину отеля "Ригопьяно" в провинции Пескара итальянского региона Абруццо. На кадрах видно, что внутренние помещения гостиницы завалены снегом.

Трагедия, жертвами которой стали 30 человек, произошла 18 января 2017 года. Сход снежной массы спровоцировали три подземных толчка магнитудой 5,3-5,5 в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия.

Спасатели с трудом добрались до заваленного снегом отеля и вошли внутрь. Двум очевидцам, находившимся в момент ЧП вне здания, оказана необходимая помощь. Три человека числятся пропавшими без вести. По некоторым данным, среди постояльцев "Ригопьяно" были дети.

Есть надежда, что кто-нибудь смог выжить укрывшись в сауне.

Видео: ansa.it

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