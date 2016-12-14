В Екатеринбурге маршрутка протаранила Opel у остановкиСегодня в 16:47
- Текст
Возле Центральной гостиницы.
19 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург у остановки "Гостиница "Центральная" маршрутка врезалась в Opel.
Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, водитель микроавтобуса направлялся в сторону Куйбышева. По пути он зацепил иномарку, оставленную в парковочном кармане.
Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, информация о происшествии к ним не поступала. По всей видимости, в аварии никто не пострадал.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиков
В ледовом городке.Сегодня в 19:01
Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуру
Отказавшись от старого регламента работы.Сегодня в 18:53
У 9-летнего челябинца в купели случился приступ
Одышки.Сегодня в 18:46
Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулы
В институте.Сегодня в 18:22
Прокуратура требует закрытия свалки в Верхней Пышме
И очистки земли.Сегодня в 18:14
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов
Удача улыбнулась.Сегодня в 18:12
В тюменских садах ввели карантин
По бешенству.Сегодня в 18:09
Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
В мэрию.Сегодня в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.Сегодня в 18:02
Под Первоуральском легковушка протаранила трактор
Погиб человек.Сегодня в 17:57
В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочка
И двое взрослых.Сегодня в 17:56
Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд
Для дачи показаний.Сегодня в 17:40
В Кургане санитара отправили за решетку за избиение пациента до смерти
На 7 лет.Сегодня в 17:38
В России упали цены на iPhone 7
Флагман стал дешевле.Сегодня в 17:31
По маршрутам транспортного бунта
Проехались члены Общественной палаты.
-
14 декабря 2016 в 19:32
В Екатеринбурге маршрутка влетела в троллейбус
Два человека госпитализированы.08 декабря 2016 в 14:03
В Тюмени маршрутка укатилась в кювет
Горожане клянут водителя-лихача.22 сентября 2016 в 19:48
В Тюмени в ДТП с маршруткой пострадали 4 человека
Аварию устроил водитель микроавтобуса.07 сентября 2016 в 10:57
Екатеринбургский автомобилист выпотрошил карманы у шофера автобуса
После ДТП.11 июля 2016 в 11:36
В Екатеринбурге водитель маршрутки задавил пешехода
Он скончался до приезда скорой.27 апреля 2016 в 16:59
Екатеринбурженка попала в больницу после поездки в маршрутке
Водитель "Богдана" въехал в иномарку.19 февраля 2016 в 13:08
В Екатеринбурге собрался "паровозик" из трех машин и маршрутки
На Амундсена - пробка.09 декабря 2015 в 14:44
Под Миассом неуправляемая маршрутка вылетела под ВАЗ
Пострадала пассажирка "Газели".Сегодня в 15:56
Свердловчанин погиб под колесами своей машины
Доверив руль пьяному товарищу.12 января в 18:00
В Екатеринбурге улицу Окружную закрыли для автобусов
После серьезного ДТП.
Главные новости
- Сегодня в 18:09Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
- Сегодня в 17:31По маршрутам транспортного бунта
- Сегодня в 16:48Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги
- Сегодня в 16:21Беспартийный Первоуральск
- Сегодня в 16:15"Брусника" с горчинкой
Аналитика
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.