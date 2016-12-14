Возле Центральной гостиницы.

19 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург у остановки "Гостиница "Центральная" маршрутка врезалась в Opel.

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, водитель микроавтобуса направлялся в сторону Куйбышева. По пути он зацепил иномарку, оставленную в парковочном кармане.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, информация о происшествии к ним не поступала. По всей видимости, в аварии никто не пострадал.