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В Екатеринбурге маршрутка протаранила Opel у остановкиСегодня в 16:47

  • Текст

Возле Центральной гостиницы.

19 января 2017 года в Екатеринбурге на улице Розы Люксембург у остановки "Гостиница "Центральная" маршрутка врезалась в Opel.

Судя по снимкам, опубликованным в соцсетях, водитель микроавтобуса направлялся в сторону Куйбышева. По пути он зацепил иномарку, оставленную в парковочном кармане.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, информация о происшествии к ним не поступала. По всей видимости, в аварии никто не пострадал.

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