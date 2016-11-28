18-летняя тюменка скончалась в элитном фитнес-клубеСегодня в 16:29
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Врачи боролись за ее жизнь больше часа.
Вечером 18 января 2017 года в элитном тюменском фитнес-клубе Fitberri скончалась 18-летняя девушка.
Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, бригада скорой помощи прибыла на место в 19.30 - спустя семь минут после вызова. Медики более часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.
Подробности пока не сообщаются. Получить оперативный комментарий в региональном СУ СКР не удалось.
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