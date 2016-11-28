Врачи боролись за ее жизнь больше часа.

Вечером 18 января 2017 года в элитном тюменском фитнес-клубе Fitberri скончалась 18-летняя девушка.

Как сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, бригада скорой помощи прибыла на место в 19.30 - спустя семь минут после вызова. Медики более часа проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.

Подробности пока не сообщаются. Получить оперативный комментарий в региональном СУ СКР не удалось.