В офисе нашли коробку.

Днем 19 января 2017 года в Кургане на проспекте Конституции эвакуировали офис Сбербанка из-за угрозы взрыва.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, в помещении была обнаружена подозрительная коробка размером 8 на 12 сантиметров. Прибывшие на место полицейские оцепили здание. Из офиса вывели 16 человек - 10 сотрудников и шесть посетителей.

Оказалось, что коробку оставил забывчивый посетитель, и угрозы она не представляла.