В Кургане из-за угрозы взрыва эвакуировали СбербанкСегодня в 17:00
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В офисе нашли коробку.
Днем 19 января 2017 года в Кургане на проспекте Конституции эвакуировали офис Сбербанка из-за угрозы взрыва.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УМВД, в помещении была обнаружена подозрительная коробка размером 8 на 12 сантиметров. Прибывшие на место полицейские оцепили здание. Из офиса вывели 16 человек - 10 сотрудников и шесть посетителей.
Оказалось, что коробку оставил забывчивый посетитель, и угрозы она не представляла.
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