×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Серове школьник попал в реанимацию после ДТПСегодня в 17:12

  • Текст

Мальчик выскочил под колеса.

19 января 2017 года в Серове под колеса ВАЗ-2114 угодил 8-летний ученик коррекционной школы. По словам водителя, мальчик шел по дороге слева, а когда автомобиль поравнялся с ним, стал перебегать проезжую часть.

С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и тупой травмой живота школьника увезли в больницу. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Стоит отметить, что в момент ДТП мальчик находился со своим дядей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Беспартийный Первоуральск

Беспартийный Первоуральск

Чем аукнется отмена выборов по спискам?

"Брусника" с горчинкой

"Брусника" с горчинкой

Для екатеринбуржцев.

Мал "Полипласт", да вонюч

Мал "Полипласт", да вонюч

Убедились в Первоуральске.

Интервью

Инфографика

В Крещение екатеринбуржцы окунутся в 9 купелей

Система Orphus