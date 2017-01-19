Мальчик выскочил под колеса.

19 января 2017 года в Серове под колеса ВАЗ-2114 угодил 8-летний ученик коррекционной школы. По словам водителя, мальчик шел по дороге слева, а когда автомобиль поравнялся с ним, стал перебегать проезжую часть.

С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и тупой травмой живота школьника увезли в больницу. Сейчас ребенок находится в реанимации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Стоит отметить, что в момент ДТП мальчик находился со своим дядей.