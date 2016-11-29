И погибла.

19 января 2017 года в Сургуте с 8 этажа из окна дома №35 по проспекту Пролетарскому выпала женщина. Приехавшие на место медики констатировали смерть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР Югры, по данному факту проводится проверка. Рассматриваются несколько версий произошедшего.