Сургутянка выпала с 8 этажаСегодня в 17:29
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И погибла.
19 января 2017 года в Сургуте с 8 этажа из окна дома №35 по проспекту Пролетарскому выпала женщина. Приехавшие на место медики констатировали смерть.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР Югры, по данному факту проводится проверка. Рассматриваются несколько версий произошедшего.
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