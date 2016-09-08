Погиб человек.

Днем 18 января 2017 года на Пермском тракте перед поворотом на Первоуральск столкнулись трактор и Lada Granta.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель легковушки пошел на обгон трактора, но не учел боковой интервал и задел его. 30-летний пассажир "Лады", который находился на заднем сидении, скончался. Еще трое пассажиров и водитель травм не получили.

Фото: Типичный Екатернибург | vk.com