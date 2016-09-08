Под Первоуральском легковушка протаранила тракторСегодня в 18:02
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Погиб человек.
Днем 18 января 2017 года на Пермском тракте перед поворотом на Первоуральск столкнулись трактор и Lada Granta.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель легковушки пошел на обгон трактора, но не учел боковой интервал и задел его. 30-летний пассажир "Лады", который находился на заднем сидении, скончался. Еще трое пассажиров и водитель травм не получили.
Фото: Типичный Екатернибург | vk.com
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