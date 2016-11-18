В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочкаСегодня в 17:57
- Текст
И двое взрослых.
19 января 2017 года в Пермском крае на трассе Березовка - Тулумбасы лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2109 и пикап Mitsubishi L200.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды краевого УГИБДД, 46-летний водитель "девятки" выехал на встречную полосу. В результате ДТП он и двое его пассажиров скончались на месте. Среди погибших - годовалая девочка. Установлено, что ребенка перевозили без использования детского удерживающего устройства.
Еще одна пассажирка - 20-летняя девушка - госпитализирована с многочисленными травмами.
Сейчас на месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:16
В Магнитогорске неизвестный избил двух мальчиков
В ледовом городке.Сегодня в 19:01
Свердловское правительство "подстроилось" под прокуратуру
Отказавшись от старого регламента работы.Сегодня в 18:53
У 9-летнего челябинца в купели случился приступ
Одышки.Сегодня в 18:46
Причиной отставки главного гаишника Тобольска стали прогулы
В институте.Сегодня в 18:22
Прокуратура требует закрытия свалки в Верхней Пышме
И очистки земли.Сегодня в 18:14
Свердловчанин выиграл в лотерею 9 миллионов
Удача улыбнулась.Сегодня в 18:12
В тюменских садах ввели карантин
По бешенству.Сегодня в 18:09
Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
В мэрию.Сегодня в 18:06
Властям Салехарда предложили идею полярного гей-парада
Для развития туризма.Сегодня в 18:02
Под Первоуральском легковушка протаранила трактор
Погиб человек.Сегодня в 17:57
В Прикамье в лобовом ДТП погибла годовалая девочка
И двое взрослых.Сегодня в 17:56
Участников рекламных аукционов МУГИСО вызывают в суд
Для дачи показаний.Сегодня в 17:40
В Кургане санитара отправили за решетку за избиение пациента до смерти
На 7 лет.Сегодня в 17:38
В России упали цены на iPhone 7
Флагман стал дешевле.Сегодня в 17:31
По маршрутам транспортного бунта
Проехались члены Общественной палаты.
-
18 ноября 2016 в 18:26
4-летнюю жительницу Магнитогорска сбили около детсада
У нее - перелом большеберцовой кости.14 ноября 2016 в 12:50
На Южном Урале в ДТП погибла 11-летняя девочка
Столкнулись Hyundai и Ford.23 августа 2016 в 16:11
В Челябинске мотоциклист-бесправник сбил 6-летнюю девочку
Во дворе.05 августа 2016 в 15:24
Челябинец сбил 6-летнюю девочку и скрылся
ДТП случилось во дворе.23 марта 2016 в 15:46
В Екатеринбурге под трамвай попала 7-летняя девочка
Она получила черепно-мозговую травму.Сегодня в 13:34
В Прикамье столкнулись УАЗ и иномарка - есть погибшие
В "буханке" ехали рабочие.Сегодня в 11:39
На Южном Урале фура влетела в КамАЗ - погибла женщина
Водитель MAN не рассчитал скорость.18 января в 14:22
В Челябинске в лобовом ДТП пострадал 8-месячный ребенок
И двое взрослых.18 января в 10:08
На трассе Кунгур - Соликамск в лобовом ДТП погибла женщина
Еще один человек пострадал.17 января в 11:41
В Ханты-Мансийске в ДТП пострадал 5-летний мальчик
Столкнулись две иномарки.
Главные новости
- Сегодня в 18:09Екатеринбуржцев вызывают за "парковочными" штрафами
- Сегодня в 17:31По маршрутам транспортного бунта
- Сегодня в 16:48Коммунист Коньков послал шансонье Новикова искать деньги
- Сегодня в 16:21Беспартийный Первоуральск
- Сегодня в 16:15"Брусника" с горчинкой
Аналитика
Беспартийный Первоуральск
Чем аукнется отмена выборов по спискам?
"Брусника" с горчинкой
Для екатеринбуржцев.
Мал "Полипласт", да вонюч
Убедились в Первоуральске.