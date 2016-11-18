И двое взрослых.

19 января 2017 года в Пермском крае на трассе Березовка - Тулумбасы лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2109 и пикап Mitsubishi L200.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды краевого УГИБДД, 46-летний водитель "девятки" выехал на встречную полосу. В результате ДТП он и двое его пассажиров скончались на месте. Среди погибших - годовалая девочка. Установлено, что ребенка перевозили без использования детского удерживающего устройства.

Еще одна пассажирка - 20-летняя девушка - госпитализирована с многочисленными травмами.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, выясняются все обстоятельства.