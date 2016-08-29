В столице Урала ребенок покалечился под колесами иномаркиСегодня в 08:23
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Мальчик госпитализирован.
19 января около 16.00 в Екатеринбурге у дома №41 на Ангарской школьник попал под колеса иномарки. У мальчика перелом голени, сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.
"По предварительным данным, 39-летний водитель Kia Sportage, двигаясь со стороны Технической в направлении Билимбаевской, наехал на ребенка на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог", - уточнили "Уралинформбюро" в ОГИБДД по Екатеринбургу.
Пострадавший госпитализирован в ДГКБ №9.
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