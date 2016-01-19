Югорчанин умер после купания в крещенской купелиСегодня в 09:32
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Прорубь закрыли.
Днем 19 января 2017 года в Сургутском районе после купания в крещенской купели в деревне Русскинская умер мужчина.
Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, он окунулся в прорубь и дошел до палатки, где сельчанину стало плохо. Медики не смогли его спасти.
После трагедии купель была закрыта.
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