В Югре в лобовом ДТП погиб человекСегодня в 10:26
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Еще двое пострадали.
Вечером 19 января 2017 года на 555 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) лоб в лоб столкнулись Kia Rio и Lada Granta.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ХМАО-Югре, на встречную полосу выехал 41-летний водитель иномарки. Он скончался на месте. Пострадали 52-летний водитель "Лады" и его 55-летняя пассажирка.
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