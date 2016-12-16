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Екатеринбургские автомобилисты утонули на УралмашеСегодня в 10:33

Фотография

Из-за коммунальной аварии.

Утром 20 января 2017 года екатеринбургские автомобилисты заглохли в ледяных лужах на Уралмаше. Машины увязли в воде по кузов. В такой же ситуации оказались троллейбусы.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", ночью лопнула труба ХВС рядом с домом №28 по улице Ломоносова. Коммунальщики оперативно прибыли на место, но из-за припаркованных машин отключить поврежденный водовод "по малому кругу" не удалось. В результате под отключение попало большее количество многоэтажек.

Водопроводчики продолжают устранять аварию.

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