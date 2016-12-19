В Тюмени по вине автоледи пострадали двое детейСегодня в 11:36
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Столкнулись две иномарки.
Вечером 19 января 2017 года в Тюмени на перекрестке Щербакова - Чайковского столкнулись Chevrolet Spark и Nissan Pulsar.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 31-летняя женщина за рулем малолитражки нарушила очередность проезда. Пострадали двое ее детей - 9-летняя девочка и 6-летний мальчик.
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