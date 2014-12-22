Челябинец умер на пороге школыСегодня в 11:54
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Проводив ребенка.
В Челябинске на крыльце школы №61 в Металлургическом районе нашли тело мужчины. По данным местных СМИ, утром 20 января он отвел ребенка на занятия и прямо на выходе из здания упал замертво. Когда приехала скорая, было уже поздно.
На месте происшествия работают полицейские и следователи, передает "Уралинформбюро".
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